СМИ: Microsoft закрыла Xbox в России

По данным источников GameMAG, Microsoft расформировала подразделение Xbox в РФ. Издание заявляет, что официально об этом объявят уже 30 июня.
Источники отмечают, что ближайшие релизы Microsoft всё же получат русскую локализацию. Однако что будет с дальнейшими проектами компании, пока неизвестно. Гарантийное обслуживание консолей и геймпадов Xbox, судя по всему, тоже будет прекращено. На данный момент в России осталось всего несколько сотрудников корпорации, остальные были уволены ещё в начале июня.
Стоит отметить, что сама Microsoft не делала никаких заявлений на тему полного закрытия своих офисов в РФ, так что стоит дождаться официальной информации. В нашей стране также продолжает свою работу сервис Game Pass, а обновления для Windows приходят в штатном порядке.
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