В сеть утекли детали изданий Hogwarts Legacy — новой игры по Гарри Поттеру

В Сеть утекли детали расширений Hogwarts Legacy, из которых стало известно о раннем доступе, наборе тёмных искусств и других дополнениях. Их можно будет получить за предзаказ либо за покупку Deluxe-издания.

Информацию нашёл пользователь Reddit под ником opalelement в HTML-файлах официального сайта Hogwarts Legacy. Кроме раннего доступа и цифровых дополнений, ролевой экшен могут выпустить в стальном кейсе в наборе с книгой и волшебной палочкой.

Какие дополнения и бонусы получит Hogwarts Legacy

Ездовое животное Фестрал

Набор тёмных искусств

Арена тёмных искусств

Шляпа тёмных искусств

Ранний доступ на 72 часа

Мантия кельпи

Стальной кейс

Волшебная палочка с книгой

Opalelement отметил, что данные появились из-за подготовки создателей Hogwarts Legacy к объявлению даты релиза. После её огласки наборы для предзаказа выставят на сайте экшена. При этом информация может быть ошибочной, потому что при разработке комплекты могли изменить.

Релиз Hogwarts Legacy состоится до конца этого года на ПК и консолях. Ранее авторы экшена показали особенности игры на PS5.

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