В World of Warcraft Classic нельзя будет быстро прокачаться

Создатели World of Warcraft: Burning Crusade Classic обратили внимание на предлагаемые в игре услуги по быстрой прокачке персонажей в подземельях. Из-за них чат захламляют объявления, а золото продают за реальные деньги.
Для быстрой прокачки персонажей игрок с высоким уровнем заходит в подземелье, собирает всех монстров и убивает их атакой по области. Несколько подобных забегов быстро развивают героев.
По словам Blizzard, объявления бустеров перегружают чат, из-за чего каналы не получается использовать по назначению. Для компании не секрет, что золото за прокачку продают за реальные деньги другим игрокам.
Blizzard планирует снизить получаемый опыт в подземельях, когда разница в уровнях персонажей слишком большая, и поведение монстров. Авторы уже тестировали такой подход, и он оказался успешным.
Изменения затронут подземелья Burning Crusade Classic и будущий контент в классической Wrath of the Lich King. Обновление с ограничением бустинга выйдет в ближайшие несколько недель.
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