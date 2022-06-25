80 ГБ и особенности DualSense — новые детали ремейка The Last of Us

В сети появились новые детали ремейка The Last of Us, который Sony анонсировала в начале июня. На странице игры в магазине PlayStation Direct раскрыли размер на PS5 и особенности геймпада DualSense, которые используют в экшене.
Размер ремейка The Last of Us на PS5 составит не менее 79 ГБ. Для сравнения: ремастер экшена на PS4 занимал почти 50 ГБ, а вторая часть — около 80 ГБ.
Кроме этого, в магазине появилась информация про особенности геймпада DualSense, которые будут использовать в ремейке The Last of Us. Благодаря тактильной отдаче можно будет почувствовать капли дождя и другие элементы окружения. Также для каждого оружия задействуют адаптивные триггеры.
Ремейк The Last of Us выйдет 2 сентября на PS5. В разработке также находится версия для ПК, но её дату релиза пока не назвали. Ранее эксперты Digital Foundry сравнили новую версию с ремастером для PS4.
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