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«Размытый мусор». Фанаты Соника критикуют Sonic Origins в Steam

«Размытый мусор». Фанаты Соника критикуют Sonic Origins в Steam
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Фанаты Соника раскритиковали новый сборник классических игр Sonic Origins, который вышел на этой неделе. Из-за ужасного качества комплекта на ПК почти половина отзывов в Steam оказалась негативной.

Игроки ругают сборник игр 30-летней давности из-за мыльного изображения и плохой производительности даже на мощных ПК. В центре внимания также оказались странное управление на клавиатуре, графические артефакты и качество вступительных роликов. Раскритиковали и защиту Denuvo, которая нагружает систему.

Игра выглядит ужасно и вылетает почти при каждой загрузке. И почему она настолько требовательна к ПК?
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Разработчики явно делают что-то не так, когда фанаты создают лучшие порты старых игр с большим количеством настроек. Это полнейший провал, потому что игры похожи на размытый мусор.

Ранее один из разработчиков Sonic Origins рассказал о процессе создания сборника и признал, что команда допустила много ошибок. Времени на улучшение качества SEGA не дала.

В Sonic Origins входят классические игры про Соника, среди которых Sonic the Hedgehog 1 и 2, Sonic CD и Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles.

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