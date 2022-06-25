«Размытый мусор». Фанаты Соника критикуют Sonic Origins в Steam

Фанаты Соника раскритиковали новый сборник классических игр Sonic Origins, который вышел на этой неделе. Из-за ужасного качества комплекта на ПК почти половина отзывов в Steam оказалась негативной.
Игроки ругают сборник игр 30-летней давности из-за мыльного изображения и плохой производительности даже на мощных ПК. В центре внимания также оказались странное управление на клавиатуре, графические артефакты и качество вступительных роликов. Раскритиковали и защиту Denuvo, которая нагружает систему.
Игра выглядит ужасно и вылетает почти при каждой загрузке. И почему она настолько требовательна к ПК?
Разработчики явно делают что-то не так, когда фанаты создают лучшие порты старых игр с большим количеством настроек. Это полнейший провал, потому что игры похожи на размытый мусор.
Ранее один из разработчиков Sonic Origins рассказал о процессе создания сборника и признал, что команда допустила много ошибок. Времени на улучшение качества SEGA не дала.
В Sonic Origins входят классические игры про Соника, среди которых Sonic the Hedgehog 1 и 2, Sonic CD и Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 25 июня 2022
-
15:12
-
14:24
-
13:24
-
12:47
-
01:10
- 24 июня 2022
-
23:44
-
22:06
-
21:04
-
20:56
-
20:32
-
20:10
-
19:40
-
19:04
-
19:02
-
18:32
-
18:11
-
17:49
-
17:12
-
16:54
-
16:07
-
16:01
-
15:35
-
15:09
-
14:43
-
14:25
-
13:56
-
13:56
-
13:16
-
13:08
-
12:35
-
12:10
-
11:48
-
10:55
-
10:27
-
09:47