Распродажа Steam наконец заработала и в России

Компания Valve восстановила главную страницу летней распродажи в Steam, которая не работала у пользователей из России. Из-за этого игроки не могли смотреть различные блоки акции и пройти задание для разблокировки значка.

Ранее пользователи Steam в России сообщили, что у них не отображаются блоки распродажи и предложения в Steam. С главной страницы нельзя было перейти в разделы и пройти задания Клортакса. Некоторые рассказали, что акция отображается через VPN, но без него ничего нет.

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Теперь же Valve восстановила главную страницу, где видны блоки с жанрами и темами распродажи. Можно и перейти к выполнению заданий на повышение уровня значка. При этом в России не отображается раздел с играми крупных издателей, которые ушли из страны.

Летняя распродажа в Steam продлится до 7 июля, 20:00 мск. Мы собрали несколько интересных предложений, которые доступны в России.

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