Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Хидео Кодзима хотел сделать супергеройскую игру в духе «Пацанов»

Хидео Кодзима хотел сделать супергеройскую игру в духе «Пацанов»
Комментарии

Хидео Кодзима, известный по серии Metal Gear и Death Stranding, сообщил в соцсетях об одной из своих идей. Геймдизайнер хотел сделать игру про супергероев, но она оказалась сильно похожа на сериал «Пацаны».

Кодзима поделился не получившей развитие идеей, потому что продолжил смотреть «Пацанов». Ранее геймдизайнер познакомился с несколькими сериями сериала и понял, что шоу слишком схоже с его планами.

Новость по теме
«Пацанов» продлили на четвёртый сезон

Кодзима долго развивал идею, согласно которой группа детективов противостоит легендарным героям. На главную роль рассматривался Мадс Миккельсен, который позже сыграл в Death Stranding.

Геймдизайнер планировал сделать крутой боевик, в котором не будет явных разделений на героев и злодеев. Идея так и осталась лишь в голове Кодзимы из-за «Пацанов».

Ранее Кодзима рассказал, что работает над игрой для Microsoft, в которой будут использоваться облачные технологии. По словам геймдизайнера, они позволят реализовать невозможную ранее концепцию.

Новость по теме
Источники: Хидео Кодзима скоро анонсирует хоррор-игру — Overdose

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022