Хидео Кодзима хотел сделать супергеройскую игру в духе «Пацанов»

Хидео Кодзима, известный по серии Metal Gear и Death Stranding, сообщил в соцсетях об одной из своих идей. Геймдизайнер хотел сделать игру про супергероев, но она оказалась сильно похожа на сериал «Пацаны».

Кодзима поделился не получившей развитие идеей, потому что продолжил смотреть «Пацанов». Ранее геймдизайнер познакомился с несколькими сериями сериала и понял, что шоу слишком схоже с его планами.

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Кодзима долго развивал идею, согласно которой группа детективов противостоит легендарным героям. На главную роль рассматривался Мадс Миккельсен, который позже сыграл в Death Stranding.

Геймдизайнер планировал сделать крутой боевик, в котором не будет явных разделений на героев и злодеев. Идея так и осталась лишь в голове Кодзимы из-за «Пацанов».

Ранее Кодзима рассказал, что работает над игрой для Microsoft, в которой будут использоваться облачные технологии. По словам геймдизайнера, они позволят реализовать невозможную ранее концепцию.

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