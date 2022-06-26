Diablo Immortal могли запретить для выхода в Китае

Выход Diablo Immortal в Китае отложили на неопределённый срок, а теперь игру вовсе могут запретить в стране. Об этом сообщили на Reddit со ссылкой на издание Radio Free Asia (RFA).

Выход экшена в Китае находится под угрозой из-за публикации политического характера, которую сделал официальный аккаунт Diablo Immortal в стране. В сообщении есть ссылка на Си Цзиньпина, председателя КНР.

Когда медведь покинет своё кресло?

После этого аккаунт Diablo Immortal в китайском сервисе Weibo заблокировали, а пост не отображается. RFA сообщило, что под «медведем» в стране понимают неэффективность и некомпетентность, а разговоры про отставку считаются запретной темой.

При этом отмечается, что публикация была сделана из США, что видно ниже на скриншоте. Пока неизвестно, специально ли сделал это сотрудник маркетингового отдела или перепутал аккаунты.

Пока подтверждения о запрете Diablo Immortal в Китае нет, но сообщается, что акции NetEase на фоне этих событий подешевели на 10%. Есть вероятность, что Blizzard придётся искать другого партнёра для выпуска игр в стране.

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