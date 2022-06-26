Сначала Вааса из Far Cry 3 не собирались ставить на обложку

Актёр Майкл Мэндо, известный по роли Вааса из Far Cry 3 и Начо из «Лучше звоните Солу», ответил на вопросы фанатов на Reddit. Артист раскрыл некоторые детали игры Ubisoft и становление его героя в ней.

Мэндо рассказал, что Ubisoft попросила его принять участие в создании образа персонажа, включая поведение и характер. Актёр долгое время ходил с ирокезом, заклеивал пальцы изолентой, заправлял брюки в ботинки и носил деревянные серьги и ожерелья во время репетиций. Многое из этого вошло в Far Cry 3, чему артист был очень рад.

Актёр признал, что при создании Far Cry 3 никто не предполагал, что Ваас станет настолько важным для серии и Ubisoft. Герой даже не должен был появиться на обложке. Всё изменилось после показа на E3 и монолога про безумие, что зацепило фанатов.

Ваас — мой международный прорыв. Он не должен был появиться на обложке игры и был случайным героем, с которым бы столкнулся игрок. После E3 и монолога меня включили в продвижение Far Cry 3. После мы сняли мини-сериал «Опыт Far Cry», что помогло мне попасть в мир кино и телевидения.

Кроме этого, Мэндо рассказал, что не играл в Far Cry 3, но смотрел, как это делают друзья. При этом актёру было бы интересно снова стать героем видеоигры.

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