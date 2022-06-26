Самый кассовый фильм 2022 года: «Топ Ган: Мэверик» собрал $ 1 млрд

«Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом в главной роли собрал в мировом прокате более миллиарда долларов. Фильму первым удалось достичь этой отметки в 2022 году.
В США «Топ Ган: Мэверик» собрал почти $ 522 млн, а в международном прокате — около $ 485 млн. Лента уже стала самой прибыльной в карьере Тома Круза, обойдя фильм «Миссия невыполнима: Последствия» с его $ 791 млн.
«Топ Ган: Мэверик» стал вторым фильмом после «Человека-Паука: Нет пути домой» в эпоху пандемии, которому удалось преодолеть отметку в миллиард долларов. Картина с Томом Крузом также обошла второго «Доктора Стрэнджа», который заработал $ 945 млн.
«Топ Ган: Мэверик» рассказывает про пилота по прозвищу Мэверик, которого сыграл Круз. Герой должен подготовить к особому заданию команду лётчиков, в которой оказался сын его погибшего друга.
Премьера «Топ Ган: Мэверик» в мире состоялась 18 мая. В России фильм не вышел из-за ухода Paramount с рынка страны.
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