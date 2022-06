Источники: мы наконец-то увидим новую Need for Speed в июле

EA уже в конце года должна выпустить первую за три года Need for Speed, но официально мы о ней практически ничего не знаем. К концу подходит июнь, а гонку так и не представили. Всё изменится в июле, сообщает инсайдер Том Хердерсон.

По его данным, новинка будет заметно отличаться от предыдущих частей, а одним из отличительных моментов станет визуальный стиль. В нём будет много аниме-элементов, а дизайн персонажей чем-то напоминает известный сериал «Гетто» от Adult Swim.

«Гетто»

Про новую Need for Speed известно немного: впервые за 10 лет к разработке франшизы вернулась студия Criterion (NFS Hot Pursuit 2010, NFS Most Wanted 2012, серия Burnout), а также в производстве помогают бывшие создатели Motorstorm, DriveClub и DiRT 5.

В июле EA планирует представить ещё две игры: FIFA 23 и Skate 4 (но игру назовут просто skate). При этом никакого большого летнего шоу в духе EA Play не будет, поэтому у каждой игры ожидается отдельное мероприятие.