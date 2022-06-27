Источники: EA покажет FIFA 23 уже в июле

Известный инсайдер Том Хендерсон рассказал о данных своих источников. Они подтвердили намерения Electronic Arts показать FIFA 23 в июле. В этом же месяце ожидается показ новой Need for Speed и Skate.
Что известно про FIFA 23? Это будет последняя часть франшизы, после которой сотрудничество FIFA и EA прекратится. В игре будут как женские, так и мужские лиги, а ещё в тайтле якобы должен появиться кроссплей со всеми платформами, но на официальном сайте говорится, что функцию протестируют в ближайшем будущем.
Также Хендерсон опроверг слухи об условно-бесплатной модели распространения FIFA 23. Он уточнил, что игра, как и прошлые части FIFA, будет продаваться за полную стоимость. По словам инсайдера, в EA Sports FC, которая заменит собой FIFA, будут те же режимы, лиги, турниры, клубы и спортсмены, так что фанаты останутся довольны.
В 2022 году EA не проведёт отдельное шоу под названием EA Play. Вместо этого компания выделит время и покажет свои новые игры. Как нам известно, на июль запланировано три анонса: FIFA 23, новая Need for Speed и Skate.
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