CD Projekt могла не знать о проблемах Cyberpunk 2077, компанию обманывали

Cyberpunk 2077 точно можно назвать одним из главных разочарований игровой индустрии. Вышедшую в 2020 году игру утопили в негативных отзывах из-за откровенно сырого качества. Однако, похоже, в этом всём не виновата сама CD Projekt RED.

Издание Forbes проанализировало видео блогера Upper Echelon Gamers и выяснило, что проверкой проекта на ошибки и баги занималась на сама CD Projekt, а подрядчик в лице румынской Quantic Lab. Данными с ним якобы поделился один из сотрудников Quantic Lab.

Так в чём же Quantic Lab обманула CD Projekt? Компания утверждала, что тестировать Cyberpunk 2077 будут профессионалы, однако на деле этим занимались молодые тестировщики, которые ещё не успели набраться опыта. Также румынская компания врала о размере команды ради сохранения контракта.

В своём ролике Upper Echelon Gamers подробно разобрал ситуацию и даже показал 72-страничный документ со всей информацией. Конечно, никаких ссылок на документы блогер не оставлял, чтобы его видео вдруг не заблокировали.

Сейчас Cyberpunk 2077 играется и выглядит намного лучше, чем на релизе. Разработчики исправили много ошибок, подтянули графику и выпустили экшен на PS5 и Xbox Series. Если вся полученная информация верна, то это может хоть как-то сгладить подорванную репутацию CD Projekt в глазах фанатов. Да и к тому же вряд ли компания будет вновь сотрудничать с Quantic Lab.