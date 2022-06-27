Умер Берни Столар — легенда игровой индустрии
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СМИ сообщили о смерти легенды игровой индустрии Берни Столара. Он был основателем Sony Computer Entertainment America и бывшим президентом SEGA of America. Мужчине было 75 лет, причины смерти не указываются.
В Sony под руководством Берни Столара вышло множество известных франшиз. В их числе: Oddworld Inhabitants, Spyro The Dragon и Crash Bandicoot. Журналист издания VentureBeat вспомнил интервью со Столаром. Он также назвал его одним из самых прямолинейных и честных руководителей в игровой индустрии.
Отрывок из интервью с Берни Столаром
Мне нравилось работать в Sony. Я действительно это делал. Но когда появилась возможность перейти в SEGA и помочь перестроить бизнес, я был очень заинтересован в этом. Я бы не ушел из Sony, если бы не жил в страхе быть уволенным вместе со всеми остальными.
После игровой индустрии Столар стал руководить несколькими стартапами: GetFugu, Zoom Platform, the Jordan Freeman Group и CogniToys.
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