СМИ: число запросов об активации пиратской Windows 10 в России выросло на 80–250%

После того как Microsoft объявила о приостановке официальных продаж операционной системы в России, количество запросов в Google по установке пиратских версий ОС увеличилось на 80–250%. О росте продаж частным клиентам заявляют и разработчики российских систем на базе Linux. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные из Google Trends за последние три месяца.
За последние 90 дней количество запросов в Google, связанных со способами активации Windows 10, выросло на 80–250% в зависимости от формулировки. Кроме ОС в июне самым быстрорастущим запросом стало бесплатное скачивание Excel — рост на 650%. Российские пользователи в 47 раз начали чаще искать Windows 10 Media Creation Tool — средство для создания носителя, которое используется для установки операционной системы.
Собеседник «Коммерсанта» утверждает, что новых поставок «коробочных» версий ОС от Microsoft нет, а при текущем уровне продаж запаса хватит приблизительно на несколько месяцев. Источник на IT-рынке заявил, что сейчас житель России сможет активировать дисковую версию Windows или предустановленную на ноутбук ОС, только если укажет другую страну, а не Россию или Беларусь.
На фоне санкций выросли продажи и российских систем на базе Linux, однако речь пока идёт о сотнях копий, а в лучшем случае — о тысячах.
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