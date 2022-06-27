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Настоящая прослушка: авторы Valorant начнут записывать и анализировать голосовой чат

Настоящая прослушка: авторы Valorant начнут записывать и анализировать голосовой чат
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Riot Games объявила о запуске тестирования новой технологии, которая записывает и анализирует голосовой чат. Компания отмечает, что анализ записи происходит лишь в том случае, если кто-то подал жалобу на конкретный сегмент на то или иное нарушение.

«Прослушка» начнётся уже 13 июля — пока что на английском языке и только в Северной Америке. Сперва технологию протестируют, и если она покажет результат, её доработают до распознавания различных диалектов и запустят в других регионах. Интересно, что 13 июля запустится программа, которая не учитывает жалобы, — судя по всему, система начнёт прослушивать все матчи без какого-либо разбора.

Полноценный запуск функции состоится после бета-тестирования, которое пройдёт позже в 2022 году. Разработчики заявляют, что с помощью данной технологии они смогут создать «более безопасную и инклюзивную среду» для всех игроков.

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