На Valorant Masters в Копегагене сыграют три игрока из России

В воскресенье, 26 июля прошли решающие матчи регионального турнира EMEA Stage 2 Challengers по командному шутеру Valorant. Статус сильнейшего коллектива Европы и Ближнего Востока в этот раз получила Fnatic, которая в финале уверенно переиграла FunPlus Phoenix — 3:0 (15:13, 13:5, 15:13). Помимо титула, «оранжевые« получат € 40 тыс. призовых.
Кроме того, оба финалиста отправятся на глобальный турнир серии Masters. В составе FunPlus Phoenix на мировой LAN-ивент отправятся два киберспортсмена из России: Андрей Shao Кипрский и Дмитрий SUYGETSU Илюшин. Европейский регион на турнире также представит Guild Esports, за которую выступает Никита trexx Чередниченко. Российская пятерка M3 Champions заняла четвертое место и пропустит ивент.
VALORANT Champions Tour 2022: Stage 2 Masters пройдет в Копенгагене с 10 по 24 июля. Команды разыграют призовой фонд в размере $ 675 тыс. и рейтинговые очки, по которым определятся участники осеннего чемпионата мира в Стамбуле.
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