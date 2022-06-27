Авторы PUBG: Battlegrounds раскрыли дату выхода и кучу деталей новой карты Deston

Спустя несколько дней после первого тизера авторы PUBG: Battlegrounds поделились множеством деталей новой карты под названием Deston. Её релиз состоится уже 13 июля.

Дестон — огромная карта на 64 км², сильно пострадавшая от мощнейшего урагана. Её главная достопримечательность, безусловно, Риптон — затопленный город с небоскрёбами. Геймеров также ждёт локации с ветряными мельницами, плотиной, колесом обозрения и даже с большой надувной курицей.

Помимо различных достопримечательной Дестон может похвастаться и геймплейными нововведениями. Так, игроки смогут взбираться на небоскрёбы с помощью специальных верёвок, которые поднимут пользователей вверх за считанные секунды. А для прыжков с высоты можно использовать специальные парашюты — прямо как в какой-нибудь Dying Light.

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