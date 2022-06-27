Эксперт прокомментировал уход Microsoft из России
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О полноценном уходе Microsoft из России стало известно несколько дней назад. Компания действительно намерена полностью сократить свой бизнес в России.
Эту ситуацию прокомментировал эксперт по IT и телекоммуникациям Леонид Коник. По его словам, уход Microsoft вряд ли сильно затронет простых пользователей, поскольку те найдут альтернативные способы пользоваться продукцией американской фирмы. К тому же в России есть и отечественные операционные системы.
Что же касается ухода из России Microsoft, то он кажется менее опасным. В стране имеются десяток отечественных операционных систем для компьютеров (Astra Linux, ALT Linux, RED OS и др.) и пакеты программ, заменяющих Microsoft Office. Поэтому частный пользователь может обойтись без продуктов Microsoft, разве что ему придется привыкнуть к иному внешнему виду и расположению пунктов меню.
Также СМИ сообщили, что Microsoft не только ушла сама, но и закрыла российской подразделение Xbox.
Новость по темеСМИ: Microsoft закрыла Xbox в России
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