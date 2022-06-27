Том Хэнкс — о привычке врываться на чужие свадьбы: это всё мое бесконтрольное эго
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Том Хэнкс известен не только ролями в самых высокооценённых фильмах вроде «Форреста Гампа» или «Зелёной мили», но и как человек, который любит неожиданно появляться на свадьбах случайных людей. В недавнем выпуске шоу Сета Майерса актёр рассказал о своём хобби. По словам Хэнкса, всё дело в его бесконтрольном эго и вопросе, который он постоянно задаёт самому себе.
Это всё мое бесконтрольное эго. Я просто не могу не думать о том, чего бы эти люди хотели больше всего на свете, чтобы запомнить этот чудесный день? О, я знаю ответ: «меня!». Так что да, я врывался на пару свадеб.
Первые фотографии со свадеб с участием актёра начали появляться ещё в начале 2000-х. Многие молодожёны отмечают, что появление Хэнкса на их свадьбе — одно из самых запоминающихся событий в их жизни. Судя по всему, артист продолжит заниматься своим любимым хобби и дальше.
Хэнкс на свадьбе в 2022 году
Хэнкс на свадьбе в 2016 году
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