Том Хэнкс — о привычке врываться на чужие свадьбы: это всё мое бесконтрольное эго

Том Хэнкс известен не только ролями в самых высокооценённых фильмах вроде «Форреста Гампа» или «Зелёной мили», но и как человек, который любит неожиданно появляться на свадьбах случайных людей. В недавнем выпуске шоу Сета Майерса актёр рассказал о своём хобби. По словам Хэнкса, всё дело в его бесконтрольном эго и вопросе, который он постоянно задаёт самому себе.

Это всё мое бесконтрольное эго. Я просто не могу не думать о том, чего бы эти люди хотели больше всего на свете, чтобы запомнить этот чудесный день? О, я знаю ответ: «меня!». Так что да, я врывался на пару свадеб.

Первые фотографии со свадеб с участием актёра начали появляться ещё в начале 2000-х. Многие молодожёны отмечают, что появление Хэнкса на их свадьбе — одно из самых запоминающихся событий в их жизни. Судя по всему, артист продолжит заниматься своим любимым хобби и дальше.

Хэнкс на свадьбе в 2022 году