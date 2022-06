Утёк геймплей отменённой игры про Джеймса Борна с открытым миром и слежкой

Автор канала Mafia Game Videos опубликовал геймплей отменённой игры про Джейсона Борна. Проект носил название Treadstone, а его разработкой занимались создатели Prototype и Prototype 2 из студии Radical Entertainment.

По геймплейному видео можно понять, что представлял из себя тайтл. В ролике главный герой перемещается по открытому миру, перестреливается с врагами и занимается настоящей работой шпиона. Для своего времени игра выглядела достойно. В ней даже можно было бы заниматься паркуром.

Radical Entertainment разрабатывала игру в 2007 году для PS3 и Xbox 360, однако её отменили после того, как студию приобрела Activision.

Несколько дней назад на этом же YouTube-канале появился геймплей игры Scarface: Empire — сиквела Scarface: The World is Yours, основанного на фильме «Лицо со шрамом». Его разработкой также занималась Radical Entertainment.