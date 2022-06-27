Фанаты переносят культовую Terraria в 3D-измерение

Культовая Terraria за 11 лет обросла множеством различных модов, однако авторы YouTube-канала 3D Worm пошли дальше и решили перенести игру в трёхмерное пространство. Для этого они используют движок Unity и множество инструментов для того, чтобы фанатский проект как можно сильнее походил на оригинал.

Создатели опубликовали ролик, в котором можно увидеть текущее состояние мода. В данный момент готовы три биома, два босса и множество различных предметов. Боевая система пока что выглядит немного неуклюже, однако авторы обещают полировать её до последнего.

Выход Terraria 3D намечен на 2023 год. К релизу авторы планируют добавить мультиплеер и ремиксы оригинальных композиций. Сам проект будет бесплатным для всех желающих.