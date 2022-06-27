Nintendo проведёт презентацию сторонних игр для Switch уже 28 июня
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Слухи подтвердились — Nintendo действительно проведёт конференцию Direct Mini уже 28 июня в 16:00 мск. Стрим продлится около 25 минут — на нём покажут игры сторонних разработчиков. Какие именно, неизвестно.
По данным инсайдеров, на презентации ожидается несколько анонсов крупных издателей, анонс появления на Switch серии Persona и анонс порта известной игры, которой недавно исполнилось четыре года. Судя по всему, речь идёт о достаточно известной игре, однако о какой именно — неясно.
Ранее Nintendo провела презентацию, которую посвятили Xenoblade Chronicles 3. Авторы показали новый трейлер, квесты, прокачку и рассказали про способности героев. Ролевой экшен поступит в продажу 29 июля эксклюзивно на Switch.
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