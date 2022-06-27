Эксперт рассказал о последствиях теоретического отключения России от мирового интернета
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Экс-советник президента и эксперт в IT-сфере Герман Клименко поделился своим мнением о том, что станет с российским сегментом интернета, если его отключат от крупных каналов получения трафика. По его словам, ничего по-настоящему серьёзного не случится, однако в таком случае в первую очередь пострадают геймеры.
Глобальное отключение возможно только в том случае, если одновременно выступят все, кто сейчас нейтрален или поддерживает нас в спецоперации, а это крайне низкая вероятность. Если нас закроют на Европу, мы будем ходить на сайты через Китай – уменьшится общая ёмкость зарубежных каналов, торможение доступа станет очевидным.
Другой вопрос в том, что операторы с этим быстро разбираются. Если пойдём в Европу через Китай, пострадают, скорее всего, только те, кто в игры играет, там очень важна скорость доступа к серверам. Все остальные даже не заметят.
Ранее в Минцифры заявили, что российские интернет-провайдеры будут перенаправлять трафик через Азию в случае, если их отключат от точек обмена в Европе.
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