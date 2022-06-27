Мэддисон со злобой отреагировал на условия оформления Fan ID

Стример Илья «Maddyson» Давыдов в соцсетях отреагировал на условия оформления Fan ID, которые сегодня опубликовало Министерство спорта РФ. Из-за введения системы блогер не будет ходить даже на матчи «Зенита», любимого футбольного клуба.

Ноги моей не будет на матчах любимого футбольного клуба («Зенит»), пока не отменят Fan ID.

Судя по реакции блогера, его не устроили условия оформления карты болельщика. Для этого нужно заполнить анкету с фотографией и прийти в МФЦ для подтверждения личности. Сделать это можно в регионах, где находятся клубы-участники РПЛ.

Ранее Мэддисон высказался о Fan ID, а также поделился мнением о закрытии фанатских секторов. Блогер считает, что у особо вовлечённых болельщиков есть «проблемы с умственными способностями».