Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Мэддисон не пойдёт на матчи «Зенита» из-за Fan ID

Мэддисон со злобой отреагировал на условия оформления Fan ID
Комментарии

Стример Илья «Maddyson» Давыдов в соцсетях отреагировал на условия оформления Fan ID, которые сегодня опубликовало Министерство спорта РФ. Из-за введения системы блогер не будет ходить даже на матчи «Зенита», любимого футбольного клуба.

Ноги моей не будет на матчах любимого футбольного клуба («Зенит»), пока не отменят Fan ID.
В каких городах нужен Fan ID и как его оформить. Ответы на главные вопросы болельщиков В каких городах нужен Fan ID и как его оформить. Ответы на главные вопросы болельщиков

Судя по реакции блогера, его не устроили условия оформления карты болельщика. Для этого нужно заполнить анкету с фотографией и прийти в МФЦ для подтверждения личности. Сделать это можно в регионах, где находятся клубы-участники РПЛ.

Ранее Мэддисон высказался о Fan ID, а также поделился мнением о закрытии фанатских секторов. Блогер считает, что у особо вовлечённых болельщиков есть «проблемы с умственными способностями».

Новость по теме
Мэддисон эмоционально поддержал введение Fan ID
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022