Эпичный постер финала четвёртого сезона «Очень странных дел»
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Netflix представил постер финальных эпизодов четвёртого сезона сериала «Очень странные дела». На нём можно увидеть противостояние двух персонажей: Одиннадцатой и Векны. На заднем плане создатели показали потусторонний мир, который как бы отражает нашу реальность.
Постер ещё раз подтвердил, что нас ждёт по-настоящему эпичный финал сезона. В этот раз фанатам стоит ожидать мрачную концовку и быть готовыми к смертям своих любимых персонажей. По крайней мере, на это намекают создатели шоу братья Даффер и исполнитель роли Уилла Ноа Шнапп.
Финальные два эпизода длительностью около четырёх часов выйдут 1 июля на Netflix. Ранее авторы выпустили трейлер, в котором показали множество эпичных моментов из последних серий.
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