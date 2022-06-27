Чемпион UFC Исраэль Адесанья мотивирует на победы в Elden Ring

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья появился в новом трейлере Elden Ring, в котором мотивирует зрителей.
В ролике Адесанья говорит, что сила неважна без разума, который ей управляет. При падении не стоит терять веру, а надо подниматься и не отступать даже перед смертью. Эти слова отсылают к суровым сражениям в Elden Ring.
Недавно глава FromSoftware Хидетака Миядзаки, который руководил разработкой Elden Ring, рассказал о будущем проекте студии. По его словам, создание игры находится на финальной стадии. Подробностей геймдизайнер не раскрыл, но фанаты ждут новую часть Armored Core — шутера от третьего лица с гигантскими роботами.
Elden Ring вышла в феврале этого года и доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На прошлой неделе экшен впервые вылетел из чарта Steam.
- 27 июня 2022
-
20:20
-
20:10
-
19:56
-
19:22
-
19:22
-
18:50
-
18:36
-
18:22
-
17:45
-
17:25
-
17:20
-
16:47
-
16:26
-
16:17
-
16:05
-
15:55
-
15:22
-
15:17
-
14:53
-
14:34
-
14:20
-
13:59
-
13:57
-
13:46
-
13:35
-
13:14
-
12:58
-
12:52
-
12:29
-
12:24
-
12:09
-
11:15
-
10:21
-
09:56
-
09:24