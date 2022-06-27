Чемпион UFC Исраэль Адесанья мотивирует на победы в Elden Ring

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья появился в новом трейлере Elden Ring, в котором мотивирует зрителей.

В ролике Адесанья говорит, что сила неважна без разума, который ей управляет. При падении не стоит терять веру, а надо подниматься и не отступать даже перед смертью. Эти слова отсылают к суровым сражениям в Elden Ring.

Недавно глава FromSoftware Хидетака Миядзаки, который руководил разработкой Elden Ring, рассказал о будущем проекте студии. По его словам, создание игры находится на финальной стадии. Подробностей геймдизайнер не раскрыл, но фанаты ждут новую часть Armored Core — шутера от третьего лица с гигантскими роботами.

Elden Ring вышла в феврале этого года и доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. На прошлой неделе экшен впервые вылетел из чарта Steam.