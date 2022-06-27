Источники: Nintendo выпустит ремастер культовой Metroid Prime до конца года

По данным журналиста Джеффа Грабба, Nintendo работает над ремастером культовой Metroid Prime. Проект планируют выпустить до конца года к 20-летию оригинальной игры, которая вышла 18 ноября 2002 года.
При этом японская компания также работает над портами Metroid Prime 2 и 3, однако каких-либо значимых графических и технических изменений ждать не стоит — всё может ограничиться лишь улучшенным управлением. Также Nintendo работает над Metroid Prime 4, которую анонсировала в далёком 2017 году, однако новых деталей об игре у инсайдера нет.
Metroid Prime — первая часть в серии игр Metroid, действие которой происходит в 3D. Cюжет игры разворачивается в научно-фантастическом мире, а игрок управляет главной героиней — наёмным охотником Самус Аран. Проект получил невероятно высокие оценки от критиков: на агрегаторе Metacritic у Prime целых 97 баллов из 100 возможных.
- 27 июня 2022
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