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Фото: геймер похвастался столом своей бабушки в стиле «Скайрима»

Фото: геймер похвастался столом своей бабушки в стиле «Скайрима»
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Многие фанаты The Elder Scrolls V: Skyrim знают про 85-летнюю Ширли Карри, которую в сообществе прозвали «бабушкой Skyrim». Она просто обожает ролевой экшен Bethesda и уже долгое время стримит игру на YouTube.

Однако, судя по всему, у игры есть и другая пожилая поклонница. О своей бабушке рассказал пользователь Reddit под ником EbenIsDaBomb. Он опубликовал фотографию её рабочего стола с картой, зельями и кучей фигурок из «Скайрима».

По словам геймера, его бабушке больше 70 лет, однако она попросту обожает вселенную игры и продолжает коллекционировать различную атрибутику из проекта. А увлечение Skyrim началось после того, как он вместе с дедушкой подарил ей консоль, после чего она тут же прониклась миром и персонажами. Что тут скажешь: Skyrim всем возрастам покорен.

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