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В трейлере Avatar: Reckoning, мобильной игры по «Аватару», показали битвы с мехами

В трейлере мобильной игры по «Аватару» показали сражения На'ви с мехами и дикими животными
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Создатели мобильного ролевого шутера Avatar: Reckoning представили трейлер игры. В нём показали сражения На'ви с людьми в гигантских роботах и с дикими животными на Пандоре.

Avatar: Reckoning представляет собой многопользовательский шутер с ролевыми элементами. Игроки присоединятся к На'ви, смогут пройти одиночные миссии и сражаться в онлайн-режимах. Воевать предстоит против корпорации RDA.

В игре будут доступны различные виды снаряжения и оружия, а также развитие навыков. Создатели Avatar: Reckoning отметили, что сражения созданы для сенсорного экрана, поэтому управление не будет вызывать проблем. В начале года разработчики начали закрытое тестирование, после чего появился геймплей.

Геймплей Avatar: Reckoning

Создатели Avatar: Reckoning планировали выпустить игру в 2022 году, но в новом трейлере указали релиз в 2023-м. Скорее всего, шутер готовился к премьере фильма «Аватар: Путь воды», которая состоится в декабре этого года.

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