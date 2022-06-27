В трейлере мобильной игры по «Аватару» показали сражения На'ви с мехами и дикими животными

Создатели мобильного ролевого шутера Avatar: Reckoning представили трейлер игры. В нём показали сражения На'ви с людьми в гигантских роботах и с дикими животными на Пандоре.
Avatar: Reckoning представляет собой многопользовательский шутер с ролевыми элементами. Игроки присоединятся к На'ви, смогут пройти одиночные миссии и сражаться в онлайн-режимах. Воевать предстоит против корпорации RDA.
В игре будут доступны различные виды снаряжения и оружия, а также развитие навыков. Создатели Avatar: Reckoning отметили, что сражения созданы для сенсорного экрана, поэтому управление не будет вызывать проблем. В начале года разработчики начали закрытое тестирование, после чего появился геймплей.
Геймплей Avatar: Reckoning
Создатели Avatar: Reckoning планировали выпустить игру в 2022 году, но в новом трейлере указали релиз в 2023-м. Скорее всего, шутер готовился к премьере фильма «Аватар: Путь воды», которая состоится в декабре этого года.
- 27 июня 2022
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