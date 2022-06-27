NieR Automata уже завтра могут представить для Nintendo Switch

На презентации Nintendo Direct Mini, на которой покажут игры для Switch, могут показать порт NieR Automata. На это намекнул журналист Начо Рекена, который раскрыл дату проведения мероприятия.

Рекена ранее сообщил, что на презентации появится порт важной игры, которой уже четыре года. Когда Nintendo подтвердила дату проведения Direct, игроки в соцсетях спросили у журналиста, что именно анонсируют.

Новость по теме Источники: Nintendo выпустит ремастер культовой Metroid Prime до конца года

По словам Рекены, разные версии игры выходили в 2017 и 2018 году. После этого журналист ещё раз напомнил о Nintendo Direct и приложил GIF-анимацию с Ёко Таро, сценаристом и руководителем разработки NieR Automata.

Экшен NieR Automata вышел в 2017 году на PS4 и ПК, а в 2018-м добрался до Xbox One.

Nintendo Direct Mini начнётся 28 июня в 16:00 мск. На презентации покажут игры сторонних издателей, которые выйдут на Switch. Мероприятие продлится 25 минут.