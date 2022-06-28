Над сериалом по Horizon работают люди из «Пацанов» и «Обители зла»

Над сериалом по мотивам Horizon Zero Dawn будут работать специалисты, которые снимали «Пацанов», «Пилу», «Отряд самоубийц» и другие фильмы. Список участников съёмочной команды появился на сайте Гильдии режиссёров Канады.

Шоураннера и режиссёров сериала Horizon 74 пока не указали. Помощники постановщика Джек Боэм и Адам Бокнек принимали участие в съёмках «Пацанов» и «Рыцарей Готэма». Художник-постановщик Мишель Брэди работал над «Пилой 2» и шоу «Ганнибал». Также члены команды участвовали в создании «Отряда самоубийц» и «Обители зла».

Новость по теме Sony работает над экранизациями God of War, Horizon Zero Dawn и Gran Turismo

Детали сериала Horizon 74 ранее раскрыл журналист Джефф Грабб. События могут развернуться во время восстания роботов, которые уничтожили жизнь на Земле. Главными героями станут учёные, которые работают над проектом возрождения человечества. Съёмки шоу будут проходить в Торонто (Канада).