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Эмма Робертс сыграет в фильме «Мадам Паутина»

Эмма Робертс сыграет в фильме «Мадам Паутина»
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По информации издания Deadline, актёрский состав фильма «Мадам Паутина» пополнила ещё одна актриса, а именно Эмма Робертс. Подробностей её роли нет, однако для Робертс это будет дебют в кино по комиксам.

Про фильм в целом известно очень мало. Сюжет должен рассказать о становлении Мадам Паутины, которую сыграет Дакота Джонсон. Вместе с ней в фильме появятся звезда «Эйфории» Сидни Суини, Тахар Рахим, Селеста О’Коннор и другие.

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Режиссёром картины выступит С.Дж. Кларксон, а за сценарий отвечают Мэтт Сазама и Бёрк Шарплесс. Этот фильм станет первой женской лентой компании Sony по комиксам Marvel.

«Мадам Паутину» планируют выпустить в 2023 году. Если всё пойдёт по плану, то съёмки начнутся уже в этом году.

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