Источники: у амбициозной китайской игры Black Myth: Wukong проблемы в разработке

Помните амбициозную китайскую игру Black Myth: Wukong? Про неё уже давно не было слышно. Возможно, это из-за проблем, которые сейчас испытывает студия Game Science, ответственная за разработку тайтла.
Блогер Ranton выпустил видео на своём канале, в котором рассказал про эксклюзивную информацию Black Myth: Wukong. Данными с ним якобы поделился бывший сотрудник Game Science. По его словам, разработка игры продвигается медленно, а команда постепенно теряет ценные кадры.
Также блогер отметил, что финансовых трудностей разработчики не испытывают. После демонстрации игры Game Science заинтересовала многих, даже западных инвесторов.
Когда состоится следующий показ Black Myth: Wukong, неизвестно. Конечно, Ranton призвал не ждать игру ещё много лет, поскольку ситуация пока что не до конца ясна.
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