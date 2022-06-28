ИИ научился играть в Minecraft после просмотра 70 тыс. часов видео на YouTube

В наше время искусственный интеллект и нейросети способны на многое. Американская компания OpenAI решила научить ИИ играть в Minecraft. У неё получилось, а о результатах компания рассказала на собственном сайте.

Для обучения искусственного интеллекта использовали YouTube. ИИ показали более 70 тыс. часов видео с геймплеем песочницы, чтобы он запомнил основные функции и попробовал поиграть сам. Результат оказался успешным, а ИИ смог рубить деревья, создавать необходимые для выживания предметы, рыбачить и раскапывать шахты.

Поэтапная схема, на которой можно увидеть процесс обучения ИИ

Процесс начинается с показа видео и обработки данных, а затем ИИ играет сам

Также отмечается, что искусственный интеллект смог создать алмазную кирку. Для такого результата людям требуется около 20 минут или 24 тыс. действий. Конечно, пока ИИ справляется хуже человека, но это лишь вопрос времени.

Судя по всему, OpenAI не остановится только на Minecraft. Компания планирует обучить ИИ ориентироваться и в других, более сложных проектах.