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Фото: счастливые Райан Гослинг и Марго Робби в ярких нарядах со съёмок фильма «Барби»

Фото: счастливые Райан Гослинг и Марго Робби в ярких нарядах со съёмок фильма «Барби»
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В последние недели в сети появляются фотографии со съёмочной площадки фильма «Барби». Так как сейчас идут съёмки ленты, различные издания выступают в роли папарацци и выкладывают кадры в сеть.

Порция свежих фотографий с Райаном Гослингом и Марго Робби появились и совсем недавно. На них можно увидеть актёров в образах Кена и Барби. Они одеты в яркую одежду с кислотными цветами. Пара катается по пляжу на роликах. Ещё на фото можно увидеть дублёров Гослинга и Робби.

В сюжете картины будут фигурировать несколько версий Барби и Кена. Вместе с Марго Робби и Райаном Гослингом в фильме сыграют Симу Лю, Шути Гатва, Исса Рэй и Хари Неф.

«Барби» выйдет 21 июля 2023 года. Первый трейлер картины не стоит ждать раньше осени этого года.

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