Twitch оштрафовали на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян
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Информационное агентство «Интерфакс» сообщило, что Twitch оштрафовали на 2 млн рублей из-за отказа локализовать данные россиян. Вердикт вынес Мировой суд Таганского района Москвы.
Суд признал площадку Twitch виновной по части 8 статьи 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Признать Twitch Interactive, Inc виновной в правонарушении по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ (невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ) и назначить штраф в размере 2 млн рублей.
Административные протоколы о локализации данных россиян были составлены не только на Twitch, а также на Apple, Pinterest, Likee и другие компании.
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