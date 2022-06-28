В России построят завод по производству ноутбуков отечественной сборки

Группа компаний Option намерена построить в Ростовской области завод по выпуску радиоэлектронной продукции к апрелю-маю 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на технического директора ГК Олега Осипова. Компания рассчитывают выпускать до 150 тыс. ноутбуков в год начиная с 2024 года.

По словам главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, предприятие по импортозамещению даст возможность в будущем сформировать полноценный IT-кластер в регионе и создать порядка 100 рабочих мест, что «особенно актуально в условиях внешнего санкционного давления».

Производство ноутбуков отечественной сборки станет возможным в донской столице уже в 2024 году, что особенно актуально в условиях внешнего санкционного давления.

На выполнение первого этапа проекта инвестор потратит 800 млн рублей. К 2024 году планируется увеличение инвестиций до 2,5 млрд рублей. Выручка в первый год работы ожидается на уровне 3 млрд рублей, а через три года предполагается её увеличение в два раза.