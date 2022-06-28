Фанаты показали ремейк Call of Duty 2 на Unreal Engine 5
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Команда с канала TeaserPlay продолжает показывать фанатские ремейки культовых игр. В прошлые разы энтузиасты показывали ремейки GTA 3, Resident Evil 4 и Far Cry 3, а теперь пришла очередь Call of Duty 2.
Call of Duty 2 вышла в 2005 году и за всё время своего существования успела состариться. Благо деятели с канала TeaserPlay представили игру в свежем виде на движке Unreal Engine 5. В ролике можно увидеть локации, перестрелку с врагами и военную технику.
Особое внимание хочется уделить освещению и различным современным технологиям вроде Lumen и Nanite. С ними шутер действительно смотрится очень хорошо.
Как и всегда, пользователи оценили труды команды. Также в комментариях можно найти призывы с просьбой сделать TeaserPlay свою игру.
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