Российская команда пропустит чемпионат мира по Apex Legends из-за проблем с визами

Игроки команды Team Empire Кирилл RANCHES Рулин и Денис cleaveee Рассохин сообщили, что не смогли получить визы в США – через неделю российское трио с Алексеем Maliwan Русиновым должно было выступить на турнире Apex Legends Global Series: 2022 Championship. В результате коллектив пропустит чемпионат.

По словам Рассохина, в визовом центре все три игрока получили отказ, несмотря на полный набор документов.

Нам отказали в визе, всем троим. Минус 10 тысяч долларов, минус нервы и бессонные ночи. Все бумаги были с собой, приглашение… Но — просто отказ.

Чемпионат мира по Apex Legends состоится 7-10 июля в США. Призовой фонд турнира составит $ 2 млн, участие в соревнованиях должны принять 40 команд — кто выступит вместо Team Empire, пока не сообщается. Российский регион представят FA Kitties (экс-Gambit) и Zeta Division.