Проблему с серверами Halo Infinite до сих пор не исправили. Команда занята другим

На проблемы с синхронизацией серверов в Halo Infinite игроки обратили внимание ещё с релиза в ноябре прошлого года. Рассинхронизация сильно мешает наслаждаться игровым процессом, потому что игрок видит у себя одно изображение, а на сервере всё происходит по-другому. Особенно она вредит во время дуэлей в ближнем бою и при выстрелах в противника со средней дистанции.
Пользователи Reddit решили вновь поднять эту тему — и неожиданно им ответил один из разработчиков 343 Industries. По его словам, студия знает о проблеме, однако ей никто не занимается из-за того, что авторы переключились на работу над другими элементами.
Разработчики, которые могли бы устранить эту проблему, работают над другими вещами. Они уже помогли нам улучшить сетевой код, особенно в плане передвижения игроков и езды транспортных средств, однако до ближнего боя и «выстрелов за угол» дело пока не дошло. Надеюсь, скоро они к этому вернутся.
Игроки поблагодарили за ответ, но не сумели скрыть своё разочарование — с релиза прошло более полугода, а создатели до сих пор не исправили одну из фундаментальных проблем игры.
Аналогичные претензии игроки высказывают и про кооператив, который изначально должен был быть доступен на релизе. Однако его тестирование начнётся лишь в июле, а выпустить режим совместной игры планируют до конца 2022 года.
- 28 июня 2022
-
16:13
-
16:02
-
16:02
-
15:57
-
15:14
-
15:07
-
15:04
-
14:47
-
14:44
-
14:05
-
13:59
-
13:56
-
13:35
-
13:21
-
13:13
-
12:44
-
12:30
-
11:48
-
11:29
-
11:12
-
10:10
-
10:01
-
09:33
-
07:38
-
07:27
-
06:33
-
00:53
-
00:16
- 27 июня 2022
-
23:21
-
22:41
-
21:40
-
20:57
-
20:52
-
20:20
-
20:10