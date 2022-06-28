Проблему с серверами Halo Infinite до сих пор не исправили. Команда занята другим

На проблемы с синхронизацией серверов в Halo Infinite игроки обратили внимание ещё с релиза в ноябре прошлого года. Рассинхронизация сильно мешает наслаждаться игровым процессом, потому что игрок видит у себя одно изображение, а на сервере всё происходит по-другому. Особенно она вредит во время дуэлей в ближнем бою и при выстрелах в противника со средней дистанции.

Пользователи Reddit решили вновь поднять эту тему — и неожиданно им ответил один из разработчиков 343 Industries. По его словам, студия знает о проблеме, однако ей никто не занимается из-за того, что авторы переключились на работу над другими элементами.

Разработчики, которые могли бы устранить эту проблему, работают над другими вещами. Они уже помогли нам улучшить сетевой код, особенно в плане передвижения игроков и езды транспортных средств, однако до ближнего боя и «выстрелов за угол» дело пока не дошло. Надеюсь, скоро они к этому вернутся.

Игроки поблагодарили за ответ, но не сумели скрыть своё разочарование — с релиза прошло более полугода, а создатели до сих пор не исправили одну из фундаментальных проблем игры.

Аналогичные претензии игроки высказывают и про кооператив, который изначально должен был быть доступен на релизе. Однако его тестирование начнётся лишь в июле, а выпустить режим совместной игры планируют до конца 2022 года.