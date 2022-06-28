Матч Dota Pro Circuit перенесли из-за бага — за одну из команд могли сыграть шесть человек

Встреча между командами EHOME и Aster.Aries в рамках главной китайской лиги DPC 2021/2022 Tour 3 была прервана из-за серии ошибок в клиенте Dota 2. Организаторы турнира были вынуждены обратиться за консультацией к разработчикам игры, а после приняли решение досрочно завершить матч.
На второй карте матча несколько участников потеряли соединение с сервером и были вынуждены переподключаться к матчу. При этом у EHOME появился лишний слот для игрока, который автоматически занял один из комментаторов. В то же время один из настоящих игроков не мог покупать предметы.
Фото: Dota2.ru
Судьи предложили командам сыграть второй сет заново, но договориться с участниками не удалось. После этого матч был перенесён и продолжится в другой день при счёте 1:0 по картам в пользу EHOME.
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