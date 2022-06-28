Уже не надо: розница в России начала продавать PS5. Цены слишком большие

В магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» начались продажи новой партии PlayStation 5. Судя по всему, она привезена в страну благодаря параллельному импорту — и цены откровенно кусаются.
Версия с дисководом обойдётся практически в 80 тыс. рублей, что практически вдвое выше покупки на том же AliExpress, где техника стремительно дешевеет вместе с падением курса доллара. Сейчас там можно приобрести PS5 от 43 тыс. рублей (версия без дисковода). Один минус — придётся подождать доставки около месяца.
Вариант с дисководом на AliExpress обойдётся в 48 747 рублей
Сейчас AliExpress стал для россиян чуть ли не главным источником техники: там и видеокарты по рекордно низким ценам, даже дешевле ранее рекомендуемых для страны, и консоли. Ту же Nintendo Switch OLED можно взять примерно за 23 тыс. рублей — это почти на треть дешевле РРЦ.
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