В Sonic Frontiers вернут культовый уровень

На презентации Nintendo Direct Mini показали около минуты живого геймплея Sonic Frontiers на Switch, где также раскрыли так называемые «киберпространства».

Как отмечает рассказчик, это специальные испытания, которые предстоит проходить на высоких скоростях. Причём всё это будет происходить в разных антуражах — даже на культовом уровне Green Hill, который впервые дебютировал ещё в самой первой части.

Причём уровень всё такой же красочный и яркий, чего не скажешь об открытом мире самой Sonic Frontiers. Культовая локация выступает на контрасте с новыми уровнями Sonic Frontiers. Возможно, в этом сокрыта какая-то задумка. Ранее SEGA призналась, что такой тусклый мир игры сделан не просто так.

Sonic Frontiers выходит в конце года на всех актуальных платформах.