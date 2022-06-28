Канада запретила поставки высокотехнологичного оборудования в Россию

Канада остановила поставки высокотехнологичного оборудования и продуктов в Россию и Беларусь. Об этом сообщили в офисе премьер-министра страны Джастина Трюдо.
В список запрещённого импорта для России входят видеокарты, компьютеры, смартфоны, модемы, различные накопители данных, клавиатуры и мыши. По словам канадского правительства, подобные меры должны исключить создание современного вооружения в России. При этом канадцам также запретили экспортировать, поставлять или отправлять товары из вышеперечисленных категорий в РФ и Беларусь.
Аналогичные санкции недавно ввёл и Тайвань, поэтому крупнейшие фабрики страны больше не могут сотрудничать с российскими компаниями. В том числе из-за этого остановлено производство отечественных серверных чипов Baikal-S.
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