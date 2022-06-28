В России не получается скачать WhatsApp для ПК

Российские пользователи начали сообщать о трудностях с загрузкой приложения WhatsApp для Windows и Mac. При попытке загрузить установочный файл мессенджера с официального сайта появляется ошибка, из-за чего скачивание попросту не стартует.
Проверка «Чемпионата» показала, что WhatsApp действительно не скачивается с официального сайта как минимум у нескольких провайдеров из России, тогда как у других загрузка начинается без проблем. При этом включение VPN полностью устраняет ошибку.
Пока неясно, сбой это или разработчики популярнейшей программы ограничили доступ пользователям из России. Ранее аналогичная проблема появилась и с Windows 10/11 на официальном сайте Microsoft. Поддержка организации затем подтвердила, что дело в региональных ограничениях.
- 28 июня 2022
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