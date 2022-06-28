Исследование: сексуализация в играх не вредит мужчинам и женщинам

В журнале Computers in Human Behavior опубликовали результаты исследования о сексуализации в видеоиграх и последствиях этого для мужчин и женщин. Авторы пришли к выводу, что откровенные образы не вызывают вреда.

Женщины в видеоиграх часто одеты вызывающе. Из-за этого появились предположения, что такие образы развивают сексизм и психологические проблемы у девушек, которые недовольны своим телом.

Авторы, которые занялись этой проблемой, использовали метаанализ, в котором изучали 18 предыдущих исследований и их результаты. Из них выяснилось, что сексуализированные образы не вызывают ненависти к женщинам и психологических проблем.

Профессор Стетсонского университета Кристофер Фергюсон сообщил, что, по полученной статистике, важной связи между этими явлениями нет. Он также отметил, что лучшее представление женщин в играх может быть достойным делом, но при этом не стоит искажать факты. По его мнению, это распространено во многих правозащитных группах.