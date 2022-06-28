Папич стал самым популярным стримером на Trovo в июне
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Блогер Виталий Arthas Цаль, который известен как Папич, стал самым популярным стримером в сервисе Trovo в июне. Трансляцию с аниме-сериалом «Берсерк» смотрели одновременно более 26 тыс. человек.
Благодаря тому, что в Trovo пока нет жёсткого контроля за нарушением авторских прав, Папич смог смотреть «Берсерка», за чем следили десятки тысяч зрителей.
На втором месте в июне расположился российский блогер Mellstroy с 12 тыс. зрителей на трансляции. На третьем — стример из Греции ItsOnlySkillz с 10 тыс. фанатов.
Китайский стриминговый сервис Trovo представляет собой аналог Twitch и принадлежит компании Tencent. Платформа заработала в 2020 году, а в 2022-м многие стримеры из России начали на ней регистрироваться из-за остановки выплат на Twitch.
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