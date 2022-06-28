Таким должен был быть Reforged: фанат переносит WarCraft 3 на движок StarCraft 2

Провальный ремастер WarCraft 3: Reforged до сих пор не даёт покоя многим поклонникам культовой стратегии. Вот и программист под ником Synergy решил создать собственный ремейк проекта на движке StarCraft 2 под названием Azeroth Reborn — Exodus of the Horde.

Да, возможно, графика могла бы быть получше, однако автор внёс множество технических изменений в WarCraft 3. Например, он переработал интерфейс, поиск пути юнитов, текстуры, некоторые анимации, эффекты и немного увеличил скорость игры. В результате Azeroth Reborn выглядит как ремастер от самой Blizzard — аккуратный и с любовью к оригинальному проекту.

Прямо сейчас готовы уже пять миссий из пролога сюжетной кампании — поиграть в них можно, скачав одноимённую пользовательскую модификацию для StarCraft 2. В дальнейшем автор планирует доработать компании Reign of Chaos и Frozen Throne, однако каких-либо сроков он перед собой не ставит.