В сериале по Fallout сыграет звезда «Твин Пикс» Кайл МакЛоклен

К актёрскому составу сериала по Fallout присоединился звезда «Твин Пикс» Кайл МакЛоклен, а также ещё два актёра. Об этом сообщило издание Variety.

Кроме МакЛоклена, в шоу также сыграют Аарон Мотен, который снимался в «Моцарте в джунглях» и «Однажды ночью», и Селия Мендес-Джонс. Актриса закончила школу актёрского мастерства в 2021 году, а в будущем появится в «Опустошении» с Томом Харди и втором сезоне «Колеса времени». Роли артистов пока не раскрываются.

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Ранее стало известно, что главные роли в сериале по Fallout сыграют Элла Пернелл, которая озвучила Джинкс в «Аркейн», и Уолтон Гоггинс из «Омерзительной восьмёрки». Актёр сыграет гуля, который не стареет и обладает иммунитетом к радиации.

Режиссёром сериала стал Джонатан Нолан («Мир Дикого Запада»), а шоураннерами — Грэхэм Вагнер («Офис», «Кремниевая долина») и Женева Робертсон-Дуорет («Капитан Марвел»). Исполнительным продюсером выступит геймдиректор Bethesda Game Studios Тодд Говард. Съёмки шоу по Fallout начнутся позже в этом году.